Enim uusi positiivseid testitulemusi tuli Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 31 inimesel. 22 uutest Harjumaa haigusjuhtumitest on Tallinnas. Tartumaale lisandus 7, Pärnumaale 6, Võru- ja Järvamaale 4, Lääne-Virumaale 3, Ida-Virumaale 2, Lääne-, Rapla- ja Saaremaale 1 uus nakkusjuht. Teistesse maakondadesse uusi nakkusjuhte ei lisandunud.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 45 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 1,3 protsenti.

15. juuli hommikuse seisuga viibib haiglas 15 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 1 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 1 inimene.

Ööpäeva jooksul uusi surmajuhtumeid ei registreeritud. Kokku on Eestis surnud 1271 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Ööpäeva jooksul manustati 7143 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 590 115 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 506 135 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 53,6 protsenti.