Tapal baseeruvate Prantsuse vägede üks juhtivfiguure kolonel Démésy lausus, et püha on niivõrd tähtis, et seda tähistatakse suure uhkusega ka 2000 kilomeetri kaugusel kodust. "Olles kodust, perest ja lähedastest eemal, annab Bastille'i päeva tähistamine jõudu ja motivatsiooni," kõneles kolonel Démésy.