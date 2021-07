Kert Karus lausus, et on töid ette valmistades püüdnud igati vältida olukorda, kus ootamatult ilmneb jälle mõni möödapanek projektis. "Võtsin projekti ise ette. Käisin majanduskomisjonis, kus on valdkonda tundvaid spetsialiste," rääkis ta. "Uurisime projekti väga põhjalikult ja kahjuks tuleb tunnistada, et tuli teha muudatusi, sest vigu oli palju. Me kavatseme nüüd esialgsest projektist täitsa teadlikult natukene mööda minna ja vajadusel muuta asju ka käigu pealt."