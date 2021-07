Teet Soorm: seakatku levik paneb tõsiselt muretsema

"Sigade Aafrika katk levib kiiresti haigete loomade omavahelise kontakti teel, samuti haigustekitajatega saastunud loomaveokite, loomakorjuste, jäätmete, sööda, liha ja lihatoodetega. Kuna sigade katk on väga nakkav ja kiiresti leviv loomataud, on väga oluline ennetavate meetmete kehtestamine ning taudi avastamisel tõrjemeetmete rakendamine," selgitas põllumajandus-kaubanduskoja põllumajandusvaldkonna juht Meelika Sander-Sõrmus. Ta nentis, et eelnevate aastate kogemus on õpetanud tootjaid järgima kõiki bioohutusmeetmeid. "Antud juhtum näitab aga, et sigade Aafrika katk ei ole meie keskkonnast ja ka metssigade populatsioonist täielikult kadunud ning juhtum Harjumaal võib olla taas ohuks meie seafarmidele."