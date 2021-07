"Sellele päevale oli palju tahtjaid, me võtsime arvestusega, et mitu ametnikku, kel on abielu sõlmimise õigus, saavad abielu registreerida," selgitas Rakvere linna perekonnaseisuametnik Terje Pärnasalu ja lisas, et suuremaid tseremooniad 21. juulil siiski plaanis ei ole, enamik neist kestavad pool tundi ning selle aja sisse mahub registreerimine ja piltide tegemine.

Pärnasalu rääkis, et juuli on pruutpaaride seas väga populaarne. "Juulikuu on ilus kuu, mil ilmad on head," lisas ta ning täpsustas, et ametnikena üritavad nad inimestele kuupäevade puhul alati vastu tulla ja nende soove täita. "Kui vaja, siis kaasame ametnikke juurde," sõnas ta.