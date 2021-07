Tõrma külas kõrgub uhiuus teraviljakuivati

Mitu miljonit Tõrmasse kerkinud uus teraviljakuivatuskompleks maksma läks, seda Allar Neeme öelda ei soovinud. Igatahes suudab see kuivatada 60 tonni teravilja tunnis, kolme suurde ja nelja pisut väiksemasse viljatorni mahub kokku 3000 tonni teri. “Vana kuivati ei jäänud mitte niivõrd väikeseks, kuivõrd just aeglaseks,” mainis Neeme.

Juriidiliselt on Tõrma teraviljakuivati ja seda käigus hoidev OÜ Jahvataja siiski Allar Neeme isa Aksli ettevõtmine. “Kahjuks pidi isa minema kiireloomulisele operatsioonile, ta ei saa avamisel viibida. Aga ta on paranemas ja tervitab kõiki,” rääkis Allar Neeme. “Põllumajandusega tegelemine on olnud ikka isa rida. Mina tegutsesin teistes valdkondades, kuni ta mind kümme aastat tagasi ära rääkis, ja nii ma siis märgade kõrvatagustega sellesse valdkonda sattusin.”