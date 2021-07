Kas kõigepealt oli muna, kana või hoopis vutt?

Äntu mõis on üks hiljutisemaid Põhja-Eesti kohaliku toidu märgise taotlejatest ja selle tegevjuht ​Diivi Põdersoo rääkis, et sai märgise kohta infot Väike-Maarjas, kus ta taluturul munadega kauples. “Ma arvan, et me oleme seda väärt, et mahemunadest võiks rohkem rääkida,” ütles Põdersoo, kes avaldas lootust, et tulevikus tekib rohkem võimalusi koostööks restoranidega, kus peetakse lugu mahetoorainest.