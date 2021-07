Kuidas armastada ja mittearmastada pastor Johann Georg Eisenit

Jõgevamaal asuv Torma ei ole Lääne-Virumaa teatrihuvilisele ilmselt tavapärane paik, kus etendusi väisata. Nii tasub sinna sõites võtta plaani ka üks pisike (kultuuri)ekskursioon kohapeal. Hõbedaselt särava kupli ja kukega Torma kirik on juba vaatamisväärsus omaette. Kui siinse loo autorid viskasid kirikule ja selle hubasele aiale pilgu pärast etenduse vaatamist, siis tegelikult soovitaks seda teha enne, sel moel on lihtsam laval arenevat sündmustikku paiga konteksti asetada.

Kohatruud ajaloolised teatrilavastused on need, mida peaks rohkem tegema. Need aitavad mõista paiga minevikku, samas mitte ainult: avavad need ju kogu eestluse mõtet ja näitavad meile, kust me tuleme. Teatrivorm ajaloo tutvustamiseks on üks nauditavamaid.