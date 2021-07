Ajakirjanikuna turismireisil

Turismiatraktsioone, mida Eestis väljaspool Harjumaad külastada, on ilmatuma palju, kuid nende üles leidmine kipub piirkonnas võõra inimese jaoks keeruline olema. Selleks et turismindus paremini töötaks, on vaja seljad kokku panna ja luua ühiselt hingavaid süsteeme, koostada üheskoos marsruute. Tegin ühe reisi sellisel ühistöös kavandatud marsruudil ise kaasa.