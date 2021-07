Metsis on uhke lind. Õigemini, kevadel mängiva metsisekuke nägemine on uhke vaatepilt. Aprillis on kuked kõige enam mänguhoos. Ainult et nende imetlemine sealjuures eriti reaalne polegi. Pigem saame mängivaid metsiseisandaid vaadata loodusfilmidest ja loodusfotodelt.