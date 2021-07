Raplat külastades saab teha väikese ringi kodumaal uut avastades

Suvi on puhkuste aeg, mil mõnele meeldib paiksena puhata ja teised tahavad seigelda ning avastamisrõõmu tunda. Eesti näib nii väike, et ükskõik mis suunas sõita, on kõik juba tuttav. Saartele minnes läbitakse Läänemaad, Pärnu poole suundudes jäävad teele Paide ja Järvamaa, sõites Setumaale, Tallinna või idanaabrite juurde, ikka juhtub teele põnevaid paiku, kuhu lisaks sisse põigata, et kodumaad avastada. Raplasse naljalt ei satu! Raplasse minek tuleb plaani võtta ja sel kombel teele jäävate kohtadega tutvust teha.