Üle Käsmu lahe ujumisele startis 121 vaprat

"Ma olen ise suvel Võsu elanik ja mullu sai väiksema seltskonnaga selline teekond ette võetud," rääkis poliitik ja samas Ööjooksu korraldaja Marko Torm. "Eks selline nišši üritus see avamereujumine on. Suurt reklaami ei teinud, aga info levis suust suhu. See on heaks ettevalmistuseks ka triatleetidele, keda ootab Iron Man, kus ujumisdistants on sama pikk kui see siin."