Lisaks vastavale allkirjale osavõtuavaldusel pidid kõik pikamaaujujad osalema ohutusalasel briifingul. "Panin kõigile südamele, et kui kellelgi on probleeme, näiteks vana õla või jalavigastus, siis öelge seda kohe mulle: panen numbri kirja ja palun saatealusel konkreetsele ujujale rohkem tähelepanu pöörata," rääkis Kaarel Lehtoja. "Häbeneda pole midagi. Aga sel korral tundsid end kõik enne starti hästi."

Lehtoja mainis, et pikamaaujumisele juhuslikud osalejad, kel pole aimu oma võimetest, tavaliselt ei tule. "Kuigi see siin on igameheüritus, on osalejad ikka tugeva ujumise või triatloni taustaga," kõneles ta. "Nad oskavad omi võimeid hinnata."