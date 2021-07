Moosekants rõhus eristuvatele artistidele

​“Tegelikult ei peaks selliste ürituste korraldamist kartma. Esimest korda elus puutusin sellega kokku eelmisel aastal ja seni on kõik väga hästi läinud,” lausus Raudla. “Kaks ilma kolmandata ei jää. Plaan on teha see festival ka järgmisel aastal”.

Minifestivali pilet oli üsna krõbeda hinnaga. Kella 20 paiku, kui pooled esinejad polnud veel laval käinud, ei osanud korraldaja öelda, kas külastajaid oli ootuspärases koguses: “Vara öelda, kuna piletimüük pole lõppenud. 350 piletit on hetkel müüdud. Külastatavuse määrab ilmselt hind. Kuna meie suund oli eristuda popmuusika kontsertidest, siis see on meid hetkel päästnud. Konkurents on see suvi hästi suur. Suurimaks konkurendiks on samal ajal toimuv Smilersi kontsert Võsul.”