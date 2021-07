Lääne-Viru metsades hakkasid tuleohu tõttu kehtima piirangud

Neljas maakonnas kehtib alates pühapäevast ametlikult tuleohtlik aeg, mis tähendab, et Jõgeva-, Järva- ning Ida- ja Lääne-Virumaal ei tohi võõral metsa- ja muu taimestiku ning turbapinnasega kaetud alal aega veeta ega sealt ka mootorsõidukiga läbi sõita.

"Kui hakkad juba kaugelt taimestiku, metsa või turbaga kaetud ala nägema ja see, mida sa näed, pole sinu eramaa, siis palun hoia eemale, kuniks tuleoht taas väheneb," selgitas päästeamet sotsiaalmeedias.

Piirangute täitmisel hoiavad silma peal päästeameti patrullid. Selline keeld on esmakordne, kuid hädavajalik, sest tänavu on aset leidnud 626 metsa- ja maastikutulekahju, millest paljud on alguse saanud mootorsõidukist väljunud sädemest.