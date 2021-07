Sergei Rubinov on juba tublis meheeas – ta on 48-aastane –, kuid rammumeeste võistlustel hakkas ta osalema alles kaks aastat tagasi. "Varem rassisin niisama enda lõbuks, aga poeg Iljale on ka loodus suure kasvu ja jõu andnud ja otsustasime, et hakkame siis mõlemad võistlema," rääkis vanem Rubinov. Pühapäeval Rakvere linnuses toimunud Šoti rahvuslike spordialade mitmevõistlusel püsis Sergei kuni viimase alani esikolmikukonkurentsis, poeg Iljal läks pisut tagasihoidlikumalt, aga tal on vanust ka alles 19-aastat.