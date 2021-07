Detailidest rohkem huvitas inimesi küsimus, kas spordihoone ikka tuleb. Otse tulevasel ehitustandril ehk Tapa linna staadioni kõrval toimunud avalikul arutelul viibis ka kohaliku volikogu aseesimees Reigo Tamm, kuid midagi konkreetset ei osanud ka tema öelda. "Olime ujulakompleksile lähemal kui kunagi varem, aga koroona pani ettevõtlusele ja ettevõtjatele nii tugeva põntsu, et keegi ei julge investeerida," rääkis ta. "Ettevõtjate fookus on praegusel ajal mujal. Ka ei julge pangad sellist asja finantseerida, sest koroonakriisi ajal sai kõoige rohkem kannatada just see sektor."