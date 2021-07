18-aastane Rakvere ametikoolis restoraniteenindust õppiv Virge Riisberg töötab Bamboo Gardenis teist suve. Ta tunnistas, et sai restorani 17-aastaselt praktikale tänu tutvustele ja ta võeti hästi vastu – nii töötab ta seal ka sel suvel. Varasemalt on neiul teeninduskogemus köögis töötamisest ja kooli sisepraktika ajast. "Mulle meeldib, ma lähen inimestele julgelt ligi, nendega on lihtne suhelda," rääkis rõõmsameelne neiu, kes tõdes, et ette tuleb ka raskemaid päevi, kuid positiivsust toovad rõõmsad ja tänulikud kliendid.

Ta on aru saanud, et kuna tihti õpilastel kogemus puudub, eelistatakse tööle võtta täiskasvanuid, kellel ei pruugi Riisbergi hinnangul samuti piisavalt oskusi olla. Samuti on ta täheldanud, et mõnikord suhtuvad kliendid suvetöötajatesse teisiti. "Vahepeal vaadatakse näoga, et tuleb mingi noor ja mis ta küll teha oskab, aga siis ma lähengi juurde, soovitan julgelt menüüd ja siis vaadatakse pilguga, et teab ka ikka asjast midagi," rääkis noor teenindaja rõõmsameelselt.