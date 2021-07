Kaitseressursside ameti kutsel alustab selle nädala alguses ajateenistust ligi 2000 noort, kusjuures kaitseressursside ameti peadirektori Marlen Piskunovi sõnul on seekordses kutses palju uut. "Alustame sellest, et 1. ja 2. jalaväebrigaadi kahe kompanii noored on kaasatud innovatsiooniprojekti "Tahan ajateenistusse!"," ütles Piskunov, kelle sõnul on ettevalmistavad tööd käinud juba pikalt.