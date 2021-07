"Algselt oli investeeringute kavas arvestatud vaid kolme varjualuse ehitusega, kuid projekti säästlikumaks muutmine ja hästi läbiviidud riigihange võimaldas ehitada suuremal arvul varjualuseid. Kokku ehitati Jõhvi 13 varjualust 3,6 miljoni eest. Olgu mainitud, et varjualuste juurde kuuluvad ka teed ja platsid ning need on samuti lepingu mahu sees," rääkis RKIK kirde taristuportfelli juht Külli Tulvik.