Tänavusest rääbisekvoodist on välja püütud pisut üle kolmveerandi

“Eesti suvede lahutamatuks osaks kujunenud Peipsi rääbise kvooti on sel aastal tõesti vähendatud, aga pühapäevaõhtuse seisuga oli lubatud kvoodist välja püütud veidi üle 77 protsendi, mis tähendab, et kalasõpradel on jätkuvalt põhjust külastada kalapoode või kohalikke kalureid rääbise nõutamiseks,” ütles maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja Ain Soome ministeeriumi pressiesindaja vahendusel.