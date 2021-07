Aitab äkki suhtumisest lasteaedadesse kui mugavusteenuse pakkujatesse

Juuli on tuntud kui suur puhkusekuu. Neid asutusi, kus saab välja kuulutada kuuajalise kollektiivpuhkuse, ei ole just palju. Millegipärast peetakse ikka veel mitme valla lasteaedades sellist luksust normaalsuseks. Leidub lasteaedu, kus vanemad on välja võidelnud valverühmad. Julgen väita, et valverühmade taga on lastevanemate püüdlused, ühe sündi olen ise kõrvalt näinud, aga esimesel suvel, kui see käima lükati, juhtus äärepealt, et huvilisi ei leidugi.