Sügisest saab veinipudeleid taaraautomaati viia

Veinipudelid pole tagatisrahasüsteemi varem kaasatud olnud, kuid sügisest see muutub. "See on kauaoodatud muutus, mis lõpetab senise absoluutselt arusaamatu keelu," rääkis peenjoogivabriku Nudist kaasasutaja Mihkel Männik, kelle ettevõte on ringlussüsteemiga juba liitunud.

Männik tõi näiteks, et Kesk- ja Põhja-Euroopas koguvadki populaarsust just need naturaalveini tootjad, kes paistavad silma oma kerge ja säästliku taaraga. "Soome riiklik alkoholipood on juba aastaid orgaaniliste veinide märgistamisele lisaks märkinud ära ka keskkonnasõbralikumad veinid," kõneles Männik ja märkis, et Eesti võiks sellest eeskuju võtta.