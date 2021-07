Kes osanuks arvata, et Hispaania päritolu maailmarändur jõuab Rakverre ja jääb siia mõneks ajaks seinu kaunistama. Just nii see on ning rännumehest kunstnik, kes kutsub ennast Oskars Oukiks, käib iga päev Köster Gööcki majas seinu värvimas.