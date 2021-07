Sünoptik Jüri Kamenik: "Esmaspäevast on oodata järgmist kuumalainet"

"Eelolev leitsak toob küll endaga vihmad, aga need on niivõrd harvad, et kuumust need ei leevenda," rääkis ilmatark. Ta tõi esile, et kuumalained on Euroopas ja Austraalias sagedamaks ja intensiivsemaks muutunud. "Varem on need olnud kord kümne aasta jooksul, nüüd aga käivad iga nelja-viie aasta tagant," ütles Jüri Kamenik.