Riik toetas taas õpihuvilaagrite tegevust

Õpihuvilaagrite toetamine on osa kriisiabi programmist, mida riik jagab teist aastat järjest. Eesmärk on õpilaste motivatsiooni ja vaimse tervise turgutamine. Pandeemia ajal tavaliseks muutunud distantsõpe on paljudele õppuritele toonud kaasa õpiraskusi ja läbipõlemistunnet. Tallinna ülikooli korraldatud distantsõppeuuringute järgi on distantsõppe ajal suuremaid või väiksemaid õpiraskusi tajunud 40 protsenti õpilastest. “Just seetõttu vajavad koolilapsed nii uue õppeaasta eel kui ajal õpihuvi ja -motivatsiooni tõstvaid ajaveetmisvõimalusi koos eakaaslastega,” sõnas haridus- ja teadusminister Liina Kersna.