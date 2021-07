Nii eestlannasse kui ka Võsu alevikku armus Malmsten esimesest silmapilgust ning tänini on armastus mõlema vastu vaid kasvanud. Esimest korda mereäärsesse asulasse tulevase abikaasa vanaisa tallu külla tulnuna lubas muusik endale salamisi, et just siin korraldab ta tulevikus jazz’i-festivali. Võsu Jazzini jäid siis veel maailmas ringireisimine, abiellumine, elamine Hongkongis, Austraalias, Costa Ricas ja Los Angeleses, kolm last ja palju muusika kirjutamist.