Esimese peatuse meie maakonnas teeb buss 31. juulil ja 1. augustil Jänedal, kus toimuvad samal ajal talupäevad. 15.-17. augustini on mobiilne vaktsineerimispunkt vastavalt Kundas, Tapal ja Tamsalus. Võimalik, et plaaniväliselt võetakse ette sõit ka Viru Folgile (toimub 6.-8. augustini Käsmus), kuid see pole veel kindel.

Järjekord bussi ukse taga võib tunduda pikk, kuid see liigub kiiresti. Andrus Aavik Viljandi haigla radioloogiaüksuse juht

Vaktsineerimisbussis tehakse vaktsiinisüste elava järjekorra alusel. Vaktsiinideks on Pfiser ja Janssen ning kuna esimesena nimetatut peab manustama kahel korral, siis külastab vaktsineerimisbuss täpselt sama kohta ka kuus nädalat hiljem.

"Eesmärk on Euroopa Liidust ette antud – vaktsineerida 23. septembriks 70 protsenti täisealisest elanikkonnast," ütles vaktsineerimisbussi tööd korraldav Viljandi haigla radioloogiaüksuse juht Andrus Aavik. "Järjekord bussi ukse taga võib tunduda pikk, kuid see liigub kiiresti. Meil on ametis kaks vaktsineerijat, registreerija ja veel meedik, kes jälgib inimesi vahetult pärast vaktsineerimist ning jagab informatsiooni."

Mobiilse vaktsineerimisbussi komplekteerimise idee sai alguse Viljandi haiglast, kuid võimalik, et väikese tõuke sellele andis ka Rakvere haigla. "Kui see mõte meie haigla juhtkonnas liikuma hakkas, siis üks pluss oli see, et meil oli vastav buss olemas," rääkis Aavik. "Meil on 13 aastat kogemust ka liikuva mammograafiakabinetiga, nii et me natuke teame, kuidas peab talitama. Meie mammograafiabuss on muide samaaegselt vaktsiinibussiga ka Jäneda talupäevadel."

"Siis, kui koos idavirulastega hakkasime ühena esimestena Eestis korraldama vaktsineerimisi asutustes-ettevõtetes, liikus ka mõte, et võiks olla mobiilne vaktsineerimiskabinet," meenutas Rakvere haigla juhataja Ain Suurkaev. "Meie haiglal vajalikku bussi kahjuks pole, aga on väga hea meel, et Viljandi kolleegid asja ära tegid."