Keskraamatukogu raamatukapp ei kogu tühjana tolmu

Kapp paigutati piirangute ajal, kui raamatukogu ei saanud tavapäraselt raamatuid välja laenutada. Raamatukoguhoidja Lada Siimon rääkis, et praegu leiab kapp küll vähem kasutust, kuid on sellegipoolest mõne laenutaja ajoks väga mugav võimalus. "Koroona ajal oli vahepeal kapp nii täis, et tuli lausa järjekorda panna neid, kes tahtsid selle kaudu raamatut saada," nentis ta.