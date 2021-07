Hästi hooldatud kliimaseadmetega majas ja autos on leitsak talutav

Kümnend tagasi oli kliimaseade nii autos kui ka kodus Eestis pigem harva kohatav mugavusese, mis mõnel nädalal aastas rakendust leidis. Üha palavamate ilmadega on mugavusesemest saanud hädavajalik seadeldis, milleta mõne inimese tervis 30-kraadise palavuse käes lihtsalt vastu ei pea.

Viru Kliima tegevjuht Kaarel Korsten tõdes, et tänavune suvi on neile väga palju tööd juurde toonud ning klientidest on järjekord ukse taga. “Kõiksugu teenuseid tahetakse, uue seadme paigaldust, vana reguleerimist ning hooldamist, seadme serveriruumidesse paigaldamist ja muud,” kõneles Viru Kliima tegevjuht.