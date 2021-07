Sünoptik hoiatab, et ilm kuumeneb

Ilmaprognoosija rääkis, et kuumalained on tavaliselt olnud iga kümne aasta tagant. “Hetkel paistab, et kuumalained on muutunud sagedamaks. Äärmuslikku kuumust oli varem kord dekaadis, nüüd on iga nelja-viie aasta tagant,” rääkis Kamenik.