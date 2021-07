Kultuurijuhi palkamisel lähevad valdades arvamused lahku

Kultuurijuhi puudumine on Haljala vallas olnud teemaks varasemalt, ühelt poolt nähakse lahendust MTÜ-des, kes üritusi korraldavad, teisalt leidub neid, kes leiavad, et praegune olukord tingib ebavõrdse situatsiooni näiteks Haljalas ja endise Vihula valla aladel.

Haljala alevikus on olemas rahvamaja, mida juhib rahvamaja juht ning mis kureerib piirkonna kultuurielu. Samas leidub vallas neid, kes pole süsteemiga rahul, näiteks rääkis Virumaa Teatajale üks anonüümsust palunud allikas, et kui Haljalas on olemas ühe ürituse korraldamiseks laias laastus viis inimest, tuleb rannapiirkonnas läbi ajada märksa kasinamalt.