Juhtkiri: lapsest täiskasvanuks

On ilus mõelda, et ajateenistus on iga terve meesterahva kohus. See on kohustuse täitmine oma riigi ees. Või isegi mitte kohustuse täitmine, vaid austuse avaldamine Eestile. Me kõik väga loodame, et kaitseväes õpitud oskusi ei lähe mitte kunagi vaja, aga need võiksid siiski kuskil kuklasagaras olemas olla.