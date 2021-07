Kuid on veel üks huvitav linn ja see on Viljandi. Olin seal käinud ainult ühel korral teatri ühiskülastusel vanal nostalgilisel Vene ajal, kus kõik oli pahasti, aga midagi oli ka hästi: oma asutuse töötajaid viidi asutuse bussidega teatrisse – ja lausa ilma rahata. Bussist otse teatrisse, pärast jälle bussi ja tagasi kodu poole. Nii see Viljandi tookord siis nägemata jäi.