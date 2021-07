Noored alustavad üha enam ajateenistust omal algatusel

"Noored tahavad ise otsustada ja planeerivad ajateenistuse oma eluplaanidesse teadlikult," selgitab kaitseressursside ameti kaitseväekohustuslaste osakonna juhataja Merle Peedoson. "Olulise tõuke annab võimalus alustada teenistust sõpradega koos, näiteks klassiga, ning parim võimalus selleks on kohe pärast gümnaasiumi lõppu. Selle trendi jätkumine tagab usutavasti omal algatusel teenistusse asunud noorte osakaalu tõusu ka edaspidi – kui eelmisel aastal alustas meil juulis klasse 17, siis sel aastal juba 27." Nii ei jää kõrvale ka naised. "Meil on mitmeid klasse, kus klassivendadega koos tuleb teenistusse ka mõni nende klassiõde," tõdeb Merle Peedoson.

Kaitseressursside amet tahab edaspidi teha koostööd koolidega veelgi põhjalikumalt. "Arstlikus komisjonis on mõistlik ära käia juba lõpuklassis, ning miks mitte koos klassikaaslastega. Nii tervisekontrollis kui ka ajateenistuses on siis kindlasti lihtsam ning sõjaväeline väljaõpe muutub loogiliseks jätkuks haridusteel. Pärast teenistust saab elu ja teiste väljakutsetega edasi minna ning kuklas ei tiksu mõtet, et kuidas seda aastat ajateenistuses kõikide oma teiste plaanide vahele sobitada."