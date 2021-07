Rakvere Kroonikeskuses on võimalik keemiareostus

Poes töötav müüja rääkis, et imelikku lõhna hakati tundma kella 10 ajal ning päästjad ja kiirabi kutsuti kell 13.16. Pood pandi täpsemate asjaolude selgitamise ajaks kinni. Üks müüjatest toimetati tervisekontrolliks kiirabiautosse.

Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuhi Seidi Lamus-Tšistotini sõnul teevad päästjad kohapeal selgeks, millise reostusega tegu võib olla. "Keemiareostusega tegelev paakauto peaks kohe jõudma ning asuma võimaliku reostuse ulatust ja põhjust otsima," ütles kommunikatsioonijuht ning lisas, et esialgu ei ole keskuse evakueerimiseks korraldust antud.

Päästjad on üle vaadanud ülemise ventilatsioonišahti, kuid sealt ei leitud midagi, teatas kohapeal viibiv reporter. Küll aga on kummaline lõhn jõudnud Kroonikeskuse alkoholipoodi ning uurimise ajaks see suleti.