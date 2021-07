Veider lõhn tekitas Rakvere Kroonikeskuses keemiareostuse kahtluse

Kangapoe müüja rääkis, et oli veidrat lõhna tundnud hommikust saati ja see oli tekitanud tal kurgus imeliku kraapiva tunde. Kummaline lõhn jõudis ka Kroonikeskuse alkoholipoodi ning uurimise ajaks suleti ka see. Alkoholipoe müüja sõnul meenutas lõhn magusat parfüümi ja sidrunit.

Keemiapäästjate sõnul midagi ohtlikku aparatuuriga mõõtes ei leitud ning poodidel lubati uksed taas avada umbes kella 15 ajal. Küll aga nenditi, et süsihappegaasi sisaldus õhus on natuke suur, ning seetõttu soovitati reguleerida ventilatsiooniseadmeid. Keemiapäästjad lahkusid sündmuskohalt kell 15.26.

Päästeameti operatiivkorrapidaja Aivar Lepa sõnul näitasid kõik mõõteseadmed, et ostukeskuses puudus nii plahvatus- kui ka mürgistusoht. "Ainuke asi, mis tuvastati, et süsihappegaasi võiks olla õhus natukene vähem," lausus operatiivtöötaja ja lisas, et räägib maja haldajaga ning palub tal lisada ventilatsioonivõimsust. "See peaks selle asja ära lahendama," sõnas Lepp. "Miski peab seda eritama," lisas ta.