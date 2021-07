Andja küla asub Rakvere vallas. Vana veski on seal Kundasse viiva tee ääres kõrgunud juba aastast 1804. Algselt Andja mõisale kuulunud veski on käinud käest kätte, nüüd on see leidnud aga uued peremehed, kes ajalooliste müüride vahele elu plaanivad tuua.