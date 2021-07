Ilm läheb lähipäevil järjest soojemaks

Laupäeval on laialdaselt selge, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3–8, öö hakul Soome lahe rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 6–12, rannikul kuni 17 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1–5 m/s, pärastlõunal põhjarannikul läänetuul kuni 8, puhanguti 12 m/s. Sooja on 20–25 kraadi.

Pühapäeva õhtul on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Tuul on sisemaal nõrk ja muutliku suunaga, põhjarannikul puhub läänekaare tuul 4–9 m/s. Sooja on 8–13, rannikul kuni 18 kraadi. Päeval on enamasti päikeseline ilm. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1–5, põhjarannikul kuni 8 m/s. Sooja on 22–27 kraadi.