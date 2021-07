Vanamõisa küla Leiu talu pääses napilt tulemöllust

Põlema süttis kõrrepõld – vili on sealt juba koristatud –, kuid süttimise põhjus pole teada. Talu perenaine nägi pisut varem põlluservas traktorit kündmas, kuid otseselt ta seda tuleõnnetusega seostada ei tahtnud. "Nii kuiv on, et igast sädemest võib põlema minna," lausus ta. "Ma ei tea, kas selline asi oleks võimalik, aga neid põlluääri peaks kas või niisutama," arutles ta, vihjates asjaolule, et põllud võivad süttida ka näiteks möödasõitja hooletult maha poetatud suitsukonist.