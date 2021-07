Koeraomanik: ameerika staffordširi terjer on lapse suurim sõber

Terjerid on tuntud kurjade võitluskoertena. Noor pere, kuhu kuuluvad ema Egeriin, isa Margus ja paariaastane poeg Jasper, lükkas aga selle väite ümber, sest nende ameerika staffordširi terjer Aston on suurepärane perekoer. Ta on mänguhimuline, väga sõbralik ja istub inimestele igal võimalusel sülle, samas ei kaota Aston kunagi valvsust ning on valmis oma peret kaitsma.