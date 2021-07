Tapa valda lisandub spordirajatis - rollerirada

Ehitus on lõpusirgel – rada on juba asfalteeritud. Tapa vald sai rolleriraja ehitamiseks 57 360 eurot toetust Riigi Tugiteenuste Keskuse maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest. Ülejäänud osa maksumusest kaetakse valla eelarvest.

Tapa abivallavanem ja arenguosakonna juhataja Dmitri Okatov tundis omavalitsuse veebilehe vahendusel rõõmu, et valda on lisandunud üks laagrite, võistluste ja treeningute läbiviimise koht. "Tundub, et tuli väga hea rajatis nii sportlastele treenimiseks kui ka harrastajatele tervisespordiks," sõnas ta. "Kuna ehitustööd ei ole veel lõppenud, siis palun olla rajal ettevaatlik. Usun, et meie piirkonna erinevate spordialade harrastajad arvestavad üksteisega ning mahuvad kõik sinna ära."