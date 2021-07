Silberauto juurdeehitus sujub plaanipäraselt

Silberauto AS-i juhatuse esimehe Margus Juhkami sõnul käib neil praegu osa tegevusi üüripindadel. “Kuna Rakveres ruumi oli, otsustasime, et on mõistlikum ehitada enda maja natukene suuremaks,” rääkis Juhkami ja lisas, et tegu on olnud mõistliku otsusega.