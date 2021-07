Lähipäevil kerkivad õhusooja maksimumid 32 kraadini

Pühapäeva öösel on selge, Virumaal vahelduva pilvisusega, aga olulise sajuta ilm. Tuul on sisemaal nõrk ja muutliku suunaga, põhjarannikul puhub öö hakul läänekaarest 3–8, puhanguti 12 m/s. Sooja on 7–12, rannikul kuni 18 kraadi. Päeval on enamasti päikeseline ilm. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1–5, puhanguti 9 m/s. Sooja on 23–28 kraadi.

Esmaspäeva öösel on selge ja kuiv ilm. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 11–16, rannikul kuni 20 kraadi. Päeval on päikeseline, õhtupoolikul kohati pilvisem, aga sajuta ilm. Tuul on nõrk ja valdavalt idakaarest, saartel ja põhjarannikul kagu- ja idatuul kiirusega kuni 8 m/s. Sooja on 25–30 kraadi, meremõjuga rannikul on veidi jahedam.