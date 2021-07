R.V: “Siit edasi saab olla vaid miljon”

Rakverest pärit Rainer Villak ehk R.V on räppar, kes on räppmuusikat teinud kümme aastat. Selle aja jooksul on ta jõudnud katsetada räpi stiilide ja vormidega, teinud lugusid üksi ja koos teistega, ilmutanud nii mõnegi muusikavideo ning esinenud Eesti eri paigus. Muide, albumi esitluspidu toimus Rakvere linna päevade ajal tema enda organiseeritud välilaval Rakvere eragümnaasiumi hoovil.