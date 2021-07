Avatud talude päev pakub maakonnas laia ja mitmekülgset külastamisvalikut

Taas on käes see kaua oodatud nädalavahetus, mil linnainimesed pääsevad talutegemisi kaema. Üleeestilised avatud talude päevad toimuvad juba seitsmendat aastat ja vajadus sellise võimaluse järele on ilmselge ning ootus kahepoolne – talupidajatel ja maaettevõtjatel ning nende külastajatel.