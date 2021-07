Kahenädalane puhkus pühendati koristustöödele. “Mida puhkusega ikka teha ... See oli väga tore vaheldus, kuna saime koristustöid koos lastega teha. Tulemust on kohe näha ning tehtud töö motiveeris aina rohkem pingutama ja tegutsema, lõpuks tekkis hasart. Nägime siin ära kõik Eesti ilmale omased nähtused: tormi, leitsaku ja äikese. Ainult lumi ja rahe jäid ära,” rääkis Evelin Tamm Eesti külastamisest vaimustusega. Ta ütles, et ootab põnevusega oma järgmist koduküla külastust, et näha, kui palju on rand selle aja jooksul muutunud.