Kolumn: miks elada välismaal?

Ma ei osanud arvestada, et koduigatsus tuleb peale juba peaaegu kohe, kui uude riiki kohale jõuda. Kindlasti mängis olulist rolli see, et sel korral ma teadsin: koju saab heal juhul alles mitme kuu pärast. See ei olnud halvav kurvameelsus, vaid nukker tunne, mis hiilis ligi täiesti ootamatutes olukordades.