Vahel on hea haarata mõnest putkast burks ja seda nautida. Virumaa Teataja suvereporterid mugisid burgereid ja hindasid neid muu hulgas seiklushimulise ööinimese perpektiivist ja kohaliku elaniku silme läbi. Testist jätsime välja burgerikettide pakutava, kuna nende ja väikeste tegijate tooteid poleks õiglane võrrelda. Samas selgus, et pisikeste putkade müüdava toidu kvaliteet on tunduvalt kõrgem kui ketiburgeritel.