Tallu minnes jäta oma lemmikloom koju ja riietu vastavalt

Virumaa Teataja paberlehest leiab maakonnas avatud talude kaarti koos kerge ülevaatega pakutavast programmist. Avatud talude kodulehel on näpunäited taludes käitumise kohta, kus soovitatakse samuti end eelnevalt programmidega kurssi viia. Ühtlasi soovitakse riietuda vastavalt ja nii, et farmielu ja ilm tuju ei rikuks. Palutakse järgida vastuvõtjate juhiseid parkimise, liikumise ja prügi paneku kohta. Keelatud on toida talu loomi oma äranägemise järgi. Loomad peavad sööma just neile ette nähtud toitu, seega küsi kindlasti enne pererahvalt üle.